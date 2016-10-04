Игорь Егоров: "Хочу пожелать "Спартаку" побед в дальнейшем и объективнейшего судейства"

Известный в прошлом российский арбитр ФИФА Игорь Егоров считает, что Сергей Иванов отработал матч "Зенит" – "Спартак" (4:2) на хорошем уровне. Он подчеркнул: этой ситуации уделяется слишком много внимания.

– Хотите сказать, вся история слишком раздута? - вопрос Егорову.

– Знаете, на этот вопрос хочу ответить не как футбольный арбитр, а как руководитель клуба. "Нижний Новгород" – помните такой? Надеюсь, он возродится. Так вот если ты вкладываешь в свое детище всю душу, все силы, эмоции и вообще все, что у тебя есть, то буквально за каждую победу тебе ничего не жалко отдать. Но когда проигрываешь, сразу начинает казаться: "если бы не вот этот судья…" или "если бы он в том эпизоде принял другое решение". Доходишь в итоге до того, что чемпионом мог стать. Но надо помнить не только о том, что судьи – это часть футбола.

Когда-то арбитражем был недоволен "Зенит". Теперь "Спартак". Такое же случалось с ЦСКА. Я, в свою очередь, уверен, что количество судейских ошибок в отношении той или иной команды со знаком "плюс" и "минус" в совокупности – это слово хочу подчеркнуть – дают круглый ноль. Поэтому хочу пожелать "Спартаку" побед в дальнейшем и объективнейшего судейства. Хотим мы этого или нет, сегодня это – команда. Благодаря Каррере ее начинают уважать, и претендовать она может на самые высокие места. И нельзя сейчас говорить о красно-белых как о "страдальцах" или как о клубе, у которого в этом сезоне опять ничего не получилось.

Поверьте мне, пройдет двадцать туров, а может, десять, пять или даже два – и мы обязательно будем обсуждать такие же ошибки, но в пользу "Спартака". В футболе все нивелируется. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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