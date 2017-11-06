Игорь Чугайнов: "В "Локомотиве" должны быть готовы к тому, что весной кому-то из ветеранов может потребоваться замена"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что у него нет ощущения, что игроки железнодорожников действуют натужно. Однако он подчеркнул, что многим ветеранам команды весной может потребоваться замена.

Вчера "Локомотив" дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

– Олег Корнаухов считает, что "Локомотив" сейчас действует на пределе возможностей.

– У меня нет ощущения, что команда действует натужно, – сказал Чугайнов. – Другое дело – возраст лидеров. Многим из них уже за тридцать. Это группа риска.

– В каком смысле?

– Перед глазами пример Романа Широкова, который еще осенью 2015-го великолепно выступал за сборную, а в январе перешел в ЦСКА – и не сумел закрепиться в основе. Выглядел бледной тенью самого себя в лучшие годы. Он просто не заметил, как потерял скорость. Я не исключаю, что весной кому-то из ветеранов "Локомотива" тоже может потребоваться замена. В клубе к этому должны быть готовы. (Александр КРУЖКОВ)

"Локо" продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 33 очка и опережая идущий вторым "Зенит" на 3 балла.

Полное интервью Игоря Чугайнова