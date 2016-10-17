Игорь Чугайнов: "Наверное, Семину пока не хватает огонька"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов, говоря о проблемах железнодорожников, отметил, что новый главный тренер Юрий Семин пока не нашел контакт с командой. По его словам, сейчас к игрокам нужен иной подход.

– Вот мы и подошли к фигуре главного тренера.

– Да. На мой взгляд, Юрий Палыч пока не смог найти контакт с командой.

– Что вы имеете в виду? Игроки не воспринимают его тренерские идеи?

– Вы знаете, времена изменились, и футболисты по менталитету стали другими. В наше время все решалось как-то проще. Мы не такими обидчивыми были, как нынешние ребята. Ругаться с тренером – ругались, причем жестко. Но уже через 10 - 15 минут все забывали и начинали работать. А сейчас игроки стали более ранимые.

– Допускаете, что футболисты не могут смириться с где-то жесткими методами Семина?

– Возможно, Юрий Палыч мог что-то жестко высказать игроку, а тот сразу оскорбился: ой, меня обидели… Это, на мой взгляд, не по-мужски.

– В августе вы сказали: "Если Семину в 70 лет хватит огонька, он поможет "Локомотиву". Значит, пока не хватило?

– Наверное, пока нет... (Виталий АЙРАПЕТОВ)