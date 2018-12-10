Игорь Черевченко: "Не видел преимущества "Ахмата", считаю, что им повезло"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко дал интервью после поражения в гостевом матче 16-го тура чемпионата России против "Ахмата"​ (0:1).

– Первый тайм "Арсенал" тяжело входил в игру, но во втором тайме удалось прибавить, – сказал Черевченко в эфире "Матч Премьер". – Считаю, что не заслужили поражения в этом матче. Наш клуб не отказывается от атакующего футбола, который был при главном тренере Олеге Кононове, вы сами это видите. Заменили форварда Эванса Кангва из-за травмы, он сам попросил поменяться. Хавбек Сергей Ткачев играл на уколах, у него болело колено. Преимущества "Ахмата" я не видел, им больше повезло. Мне непонятно, почему игрок хозяев ближе к мячу, чем наши защитники.