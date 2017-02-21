Игорь Акинфеев: "Хотелось бы адекватности от болельщиков"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что в России на трибунах порой бывает слишком много негатива. Голкипер призвал болельщиков не оскорблять футболистов соперника.
- Для любого футболиста болельщики - это драйв, это мотор, сердце команды, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Когда полные трибуны, идет шум, крик, гам, поются песни, кричалки, эмоции зашкаливают. Команда начинает по-другому играть. Думаю, все прекрасно знают, как я отношусь к нашим болельщикам.
Конечно, хотелось бы немножко адекватности от других болельщиков, когда приезжаешь в другие города. К сожалению, это наша культура, здесь уже не будет меняться. Много грязи, выкриков, трехэтажный мат. Хочется получать удовольствие от футбола.
Я сколько раз общался с нашими болельщиками, говорил: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря, не надо скандировать какие-то кричалки про других футболистов". Это некрасиво и... даже не подберу слова. Все равно живем в одной стране. Я не буду говорить, какие команды не люблю. Но я не буду в их адрес говорить какие-то гадости. Мне это не нужно. Почему должна быть какая-то ненависть к другому человеку? Для меня это загадка.
zenkoly777
батю своего вежливости научи
12:11
Trezvy
А у самого Акинфеева разве адекватное отношение к своему профессиональному уровню?
12:01
lsv1612
Какие слова,а Велитону сам адекватно все высказал?Лицемерный жопорук.
11:54
boniel
Уважаемый товарищ Акинфеев.В жизни всё намного проще.Если Вы и остальные участники чемпионата страны будете показывать свою игру хотя бы чуть-чуть похожую на английские или испанские команды,то Вас будут на руках носить и петь в вашу честь дифирамбы.А пока,что заслуживаете.....!!!
11:39
баламошка
Ждём от тебя адекватности в ЛЧ.
11:28