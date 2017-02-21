Игорь Акинфеев: "Хотелось бы адекватности от болельщиков"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что в России на трибунах порой бывает слишком много негатива. Голкипер призвал болельщиков не оскорблять футболистов соперника.

- Для любого футболиста болельщики - это драйв, это мотор, сердце команды, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Когда полные трибуны, идет шум, крик, гам, поются песни, кричалки, эмоции зашкаливают. Команда начинает по-другому играть. Думаю, все прекрасно знают, как я отношусь к нашим болельщикам.

Конечно, хотелось бы немножко адекватности от других болельщиков, когда приезжаешь в другие города. К сожалению, это наша культура, здесь уже не будет меняться. Много грязи, выкриков, трехэтажный мат. Хочется получать удовольствие от футбола.

Я сколько раз общался с нашими болельщиками, говорил: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря, не надо скандировать какие-то кричалки про других футболистов". Это некрасиво и... даже не подберу слова. Все равно живем в одной стране. Я не буду говорить, какие команды не люблю. Но я не буду в их адрес говорить какие-то гадости. Мне это не нужно. Почему должна быть какая-то ненависть к другому человеку? Для меня это загадка.