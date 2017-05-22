Игорь Акинфеев: "Большую часть сезона игроки ЦСКА давали мне поскучать в воротах"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул, что ему было приятно побить личный рекорд по количеству сухих матчей в одном чемпионате. Вратарь не пропускал в 19 встречах российской премьер-лиги.

- Не думаю, что кто-то придавал особое значение этому рекорду, - сказал Акинфеев в интервью пресс-службе армейцев. - Большую часть сезона ребята давали мне поскучать воротах, надо было изредка вступать в игру. Поэтому в данном достижении большая заслуга защиты и полузащиты.

Если бы не было их искрометной игры и хорошей обороны, то этого рекорда могло и не быть. Но эти достижения уходят на второй план. Хочется побеждать именно командой.