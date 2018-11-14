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"Идиот" и религиозная литература. Что читает Мамаев в СИЗО

Павел Мамаев. Фото AFP
Павел Мамаев. Фото AFP
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Хавбек "Краснодара"  Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка", проводит время за чтением книг. Как сообщает "МК" со ссылкой на правозащитницу Еву Меркачеву, в камере 30-летнего полузащитника много православной литературы, а также на полке присутствует роман Федора Достоевского "Идиот".

Кроме того, хавбек два раза в неделю посещает спортзал. Он также занимается спортом в камере: отжимается, качает пресс и приседает на коврике. 

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". 

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Дополнительная информация

https://www.mk.ru/social/2018/11/14/pavel-mamaev-sdelal-v-kamere-ikonostas.html

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