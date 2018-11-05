"Хороший тренер должен быть хорошим вором". Игнашевич рассказал, с кого он берет пример в работе

Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о тех специалистах, у которых он почерпнул знания для своей работы.

- Ты работал со многими большими тренерами. У каждого из них был свой взгляд на футбол. Одна из главных загадок - что от кого из них взять, чтобы выбрать свою модель. Как ты ее решаешь?

- Это не та проблема, которую я сейчас решаю. Хотя я задумывался об этом, и эта мысль приходит на ум, когда ты пытаешься принять какое-то тренерское решение, - сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Я вспоминаю своих учителей, и в связи с этим всплывают фамилии нескольких тренеров, которые оказали на меня влияние. Хиддинк, Газзаев, Капелло, Семин. Практически у каждого из них я что-то своровал. Не то что взял, а своровал. Как говорят сейчас, хороший тренер должен быть хорошим вором.

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