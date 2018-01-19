Хетаг Хосонов: "Настанет день, когда "старики" уйдут и защищать цвета ЦСКА доверят нам"

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что доверие Виктора Гончаренко вдохновляет молодых игроков. По словам хавбека, они должны быть готовы к тому, что однажды им доверят защищать цвета клуба.
– В этом сезоне дебютировали Александр Макаров, Илья Помазун и вы, еще раньше – остальные юные игроки, которые уже стали полноправными членами первой команды. Такое доверие тренеров по определению должно вдохновлять недавних игроков молодежки, – вопрос Хосонову.
– Конечно, так и есть. Мы желаем нашим опытным футболистам играть как можно дольше, многому учимся у них и благодарны за то, как они нас поддерживают. Но настанет день, когда "старики" уйдут, и цвета клуба доверят защищать нам. Мы должны быть к этому готовы.
Очень здорово, что еще более молодые ребята, Жиронкин и Тикнизян, тоже работают с первой командой. Мы, в свою очередь, стараемся им помогать, чем можем. Дай Бог, чтобы у них все получилось.
Напомним, что Хосонов дебютировал за ЦСКА в 2017 году. В текущем сезоне в составе армейцев он провел пять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khetag-khosonov-nastanet-den-kogda-zashchishchat-tsveta-kluba-doveryat-nam/
Островзаячий
. Но настанет день, когда "старики" уйдут, и цвета клуба доверят защищать нам. Мы должны быть к этому готовы________В этот день мы сдадим сезонные абонементы. Вы должны быть к этому готовы.
05:20
Спринт
Если игрок в 20 лет проигрывает конкуренцию 35 летним, то зачем он нужен команде ЦСКА. Это касается всех молодых армейцев, в том числе и Головина, который совершенно не прогрессирует в этом сезоне.
00:11
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Судя по твоему погонялу -- на рынке мандаринами торговать, вот что ТЕБЕ доверить можно....
22:57 19 января