Хетаг Хосонов: "Настанет день, когда "старики" уйдут и защищать цвета ЦСКА доверят нам"

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что доверие Виктора Гончаренко вдохновляет молодых игроков. По словам хавбека, они должны быть готовы к тому, что однажды им доверят защищать цвета клуба.

– В этом сезоне дебютировали Александр Макаров, Илья Помазун и вы, еще раньше – остальные юные игроки, которые уже стали полноправными членами первой команды. Такое доверие тренеров по определению должно вдохновлять недавних игроков молодежки, – вопрос Хосонову.

– Конечно, так и есть. Мы желаем нашим опытным футболистам играть как можно дольше, многому учимся у них и благодарны за то, как они нас поддерживают. Но настанет день, когда "старики" уйдут, и цвета клуба доверят защищать нам. Мы должны быть к этому готовы.

Очень здорово, что еще более молодые ребята, Жиронкин и Тикнизян, тоже работают с первой командой. Мы, в свою очередь, стараемся им помогать, чем можем. Дай Бог, чтобы у них все получилось.

Напомним, что Хосонов дебютировал за ЦСКА в 2017 году. В текущем сезоне в составе армейцев он провел пять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.