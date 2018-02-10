Хет-трик Смолова и гол Шатова помогли "Краснодару" разгромить "Хэбэй"

В товарищеском матче "Краснодар" нанес разгромное поражение "Хэбэю" со счетом 7:1 во время зимнего сбора в испанской Марбелье. В составе "быков" хет-трик оформил нападающий Федор Смолов, а также по разу отличились полузащитники Виктор Классон, Павел Мамаев, Сергей Петров и Олег Шатов.

Для Шатова, который перешел на правах аренды в "Краснодар" из "Зенита", этот гол стал дебютным за новую команду.

Товарищеские матчи

"Краснодар" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 7:1 (3:0)

Голы: Классон, 25 (1:0). Смолов, 28 (2:0). Смолов, 43 (3:0). Мамаев, 53 (4:0). Петров, 58 (5:0). Смолов, 73 (6:0). Дун Сюэшэн, 82 (6:1). Шатов, 84 (7:1).

"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 59), Гранквист, Грицаенко, Мамаев, Каборе, Петров, Перейра (Жигулев, 74), Классон (Шатов, 59), Вандерсон Масиэл, Смолов.

10 февраля. Марбелья. Стадион Municipal de Marbella.