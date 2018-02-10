Хет-трик Смолова и гол Шатова помогли "Краснодару" разгромить "Хэбэй"

В товарищеском матче "Краснодар" нанес разгромное поражение "Хэбэю" со счетом 7:1 во время зимнего сбора в испанской Марбелье. В составе "быков" хет-трик оформил нападающий Федор Смолов, а также по разу отличились полузащитники Виктор Классон, Павел Мамаев, Сергей Петров и Олег Шатов.
Для Шатова, который перешел на правах аренды в "Краснодар" из "Зенита", этот гол стал дебютным за новую команду.
Товарищеские матчи
"Краснодар" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 7:1 (3:0)
Голы: Классон, 25 (1:0). Смолов, 28 (2:0). Смолов, 43 (3:0). Мамаев, 53 (4:0). Петров, 58 (5:0). Смолов, 73 (6:0). Дун Сюэшэн, 82 (6:1). Шатов, 84 (7:1).
"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 59), Гранквист, Грицаенко, Мамаев, Каборе, Петров, Перейра (Жигулев, 74), Классон (Шатов, 59), Вандерсон Масиэл, Смолов.
10 февраля. Марбелья. Стадион Municipal de Marbella.
Опрос
- Зенит СПб
- Павел Мамаев
- Краснодар
- Федор Смолов
- Олег Шатов
- Сергей Петров
- Виктор Классон
- Хэбэй Чайна Форчун
МачоМэн
игра была ненапряжной
20:19
Доктор_Хряк
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Краснодар явно в хорошей форме стартанёт весенний отрезок, им бы рослых игроков добавить ... а то все как на подбор низкосракие 19:45--------- Возьмите у Мутко допинг и ваши ноги станут руками, а руки будут расти из п... )))))Ослабев на сидячей работе, Как-то раз "кончил" я еле-еле. И, помыслив над этим, к субботе Мне жена подарила гантели! Я тогда стал могучее многих. Скажу боле - и не ошибусь я: Руки стали мои словно ноги! Ноги стали мои словно брусья! Стал мой орган как столб придорожный! Даже дамы потупили лица. А жена стала вдруг осторожной И сказала, что надо лечиться. И с тех пор вновь растёт мой животик, В том солидности больше и чести. Мне жена колет антибиотик, А гантели отправил я тестю.(С) )))
19:52
Доктор_Хряк
shpasic Хэбэй - это тот, который Спартак случайно обыграл? 19:36---------- Да, это наши маленькие братья)
19:39
shpasic
Хэбэй - это тот, который Спартак случайно обыграл?
19:36
Доктор_Хряк
Ну всё)) Завтра иду в Магнит за скидкой на семачки )))))
19:28