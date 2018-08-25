Хердур Магнуссон: "Рубин" в основном выбивал мяч и бежал за ним"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что его команда заслужила победу в матче пятого тура российской премьер-лиги с "Рубином" (1:1).

- Первый тайм мы провели хуже, чем второй. "Рубин" забил гол и заставил нас играть лучше, - цитирует Магнуссона "РИА Новости". - После перерыва мы прибавили, забили один раз, а могли намного больше. Нужно довольствоваться ничейным результатом. Мы заслужили победу. "Рубин" в основном выбивал мяч и бежал за ним. Это хорошая команда, но я недоволен тем, что мы взяли только одно очко.

Прошло всего пять игр, нам нужно набираться опыта. У нас молодая команда, девять человек с прошлого сезона отсутствуют. Нужно восполнять пробелы в нашей игре. В будущем ЦСКА будет играть лучше. Мы и сегодня могли победить.

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