Хави Грасия: "Важнее не то, как я переношу холод, а как он скажется на игроках"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 16-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" отметил, что решил почти не вносить коррективы в состав по сравнению с предыдущей игрой. Также он признался, что не знает, как на игре скажется 14-градусный мороз в Казани.

– Лучше спросить об этом после матча. Важнее не то, как я переношу холод, а то, как он скажется на игроках, на игре, – заявил в эфире телеканала "Футбол 3" Грасия. – Мы решили сохранить почти весь состав, который играл с ЦСКА. Считаем, что именно таким составом мы добьемся успеха в этом матче. Скоро перерыв, ребята должны справиться с нагрузкой.

Трансляция матча "Рубин" - "Арсенал"