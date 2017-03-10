Хави Грасия: "Почти определился с составом "Рубина" на матч с "Оренбургом"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что был неудовлетворен игрой команды во встрече предыдущего тура против "Анжи" (1:0). Специалист отметил, что газон стадиона "Центральный" находится не в идеальном состоянии.

– В последнем матче мы добились хорошего результата, но я был неудовлетворен нашей игрой, – сказал Грасия. – Все соперники разные, все выдвигают разные требования. В Махачкале мы добились результата, но слабо действовали в атаке. Я помню, что на сборах мы играли гораздо лучше. Я недоволен последней игрой.

– Вы выяснили для себя причину, почему у "Рубина" не получилось комбинационной игры?

– Да, я знаю причину. Что-то я могу сказать, а что-то нет. Нам не хватило мобильности, партнеры предлагались не очень активно. Не удавался выход из обороны через короткий пас. Наши фланги играли слабо. Поле было в хорошем состоянии и способствовало комбинационной игре, но у нас не получилось.

– Что можете сказать об "Оренбурге"?

– Они уверенно выиграли в прошлом туре. Их состав, в отличие от "Анжи", сохранился. Этот матч будет очень упорным, но мы приложим все усилия, чтобы победить.

– Видели ли вы поле "Центрального" на этой неделе?

– Поле там не в идеальном состоянии. Надо будет адаптироваться. Задача одна: выходить и бороться. Состав почти определен. (Артур ЕНИКЕЕВ)