Хави Грасия: "Почему я так доверяю Санчесу? Доверяю ему, как и всем"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что доверяет защитнику команды Серхио Санчесу так же, как и остальным подопечным. Специалист подчеркнул, что казанцы пытаются добиваться максимума с тем составом, который имеется в наличии.

– Оцените игру Санчеса. И почему вы ему так сильно доверяете?

– Я доверяю ему так же, как и всем. Мы потеряли Бауэра из-за травмы. Санчес на этой позиции хорошо сыграл против ЦСКА, поэтому был выбран такой вариант. Мы поставили направо Санчеса, налево Устинова, футболисты сыграли не на своих позициях, и даже при не очень высоком уровне игры была добыта победа над "Анжи" (1:0). Это важно. Кузьмин? Он тренируется в полную силу. Он мог бы выйти на несколько минут, но пока не готов на сто процентов времени.

– Кажется, что пока так и не удалось найти замену Рубену Рочине, что сказывается на креативной игре.

– Да, Рочина выделяется на поле. Сейчас на его позиции играет Жемалетдинов. Но это разные игроки, у них разные данные. Но мы ищем варианты среди других игроков. Пытаемся добиться максимума от того, кто есть в наличии. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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