Андрей Аршавин: "С 6-го номера "Рубина" просто умираю"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин считает, что нападающий "Урала" Роман Павлюченко не растерял свое мастерство. По словам экс-игрока "Зенита" и сборной России, Павлюченко лучше многих легионеров.
– Как вам нынешний "Зенит"?
– Я не так много матчей видел, чтобы сравнивать его с "Зенитом" прежних лет. Но мне нравится. "Зенит" вообще последние 10 лет играет здорово.
– Вы сказали, что ваш поезд ушел. А вот Павлюченко в "Урале" играет, вчера забил...
– Я в "Урал" не пойду. А Павлюченко видел в матче против "Рубина". Казанцы хоть и выиграли, но вот сравнить Рому с Жонатасом... Жонатас навесили удобно раза три-четыре – все мимо. Павлюченко два раза навесили – два раза мяч был в сетке. Один просто не засчитали. Так что мастерство он свое не растерял и может приносить пользу.
– Это к вопросу об уровне легионеров...
– Это вопрос к менеджменту. Я с 6-го номера "Рубина" вообще умираю (Серхио Санчес. – Прим. "СЭ"). Видел три матча. Он за все это время не выиграл ни одного единоборства. Ни вверху, ни внизу. Думал, хоть первый пас есть... Тоже отсутствует. Играл бы условный Бурлак – хуже бы точно не было. Зато стоил бы в 10 раз дешевле. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Spinor
BookerUser - Калисто, Рони - приятно вспомнить. Полагаю, это очень сильные игроки, хорошо встроенные в систему игры Бердыева. А дальше - не буду ругаться, скажу так - некого из бразильцев вспомнить добрым словом. Аршавину спасибо, может после его слов обратят внимание на других защитников.
17:15 26 сентября
Singbеrt7
Всё по делу, к сожалению. Санчес неприкасаемый, проводник его идей.(( Если с Жонатасом не всё пока ясно, то Санчес отстой полный. Ладно бы не было ЦЗ, но есть Соломон, Бергстрем, Бурлак, Самбрано, да и Комболов играл на позиции ЦЗ. Есть из кого выбирать.
14:47 26 сентября
BookerUser
Bowmans Ботаникум, сходу вспоминается бразилец Орландо Калисто, который очень неплохо зажигал на фланге. Был ещё ЦЗ Габриэль сходу заигравший в основе, но потом видимо, что-то не поделили с Курбаном и бразилец ушёл. _____________________________ А еще был такой - Сантос Рони.. кстати временами хорошо забивал за Рубин! А фланговая связка Канистра-Силла - был тот еще дуэт.. )
14:35 26 сентября
Slim Taller
За Зенитом не следит,а матчи Рубина не пропускает:) Что касаемо Жонатаса,как он играет можно было увидеть в прошлом сезоне в Ла-лиге.То.что Павлюченко дважды попал в ворота в одном конкретном матче.не говорит о его уровне.И ясно то.что самые лучшие игроки оседают в Кайратах,а не выступают за Рубин.
14:31 26 сентября
Bowmans
Ботаникум, сходу вспоминается бразилец Орландо Калисто, который очень неплохо зажигал на фланге. Был ещё ЦЗ Габриэль сходу заигравший в основе, но потом видимо, что-то не поделили с Курбаном и бразилец ушёл.
14:21 26 сентября
Сочный Хрю
за Зенитом не следит, а Рубин смотрит? интересно... _____________ Я тоже смотрел, было интересно на что выкинули 40 миллионов. )
14:19 26 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
за Зенитом не следит, а Рубин смотрит? интересно...
13:38 26 сентября
BookerUser
Ах-ах.. обо..л, так обо..л.... )
13:30 26 сентября
счастливчик
Блудный Свин .- Бубнову до АСА ,как до луны во всех смыслах.
13:24 26 сентября
Гаттузо зол!
Смотрел кое-какие нарезки Кайрата, так вот Аршавин бы сейчас в нашем чемпе не затерялся бы! Все при нем и техника, и видение поля, и пас, ну скорость да меньше, но на короткий рывок в 15-20 метров вполне себе хорошая.
12:55 26 сентября
Ботаникум
По-моему, в "Рубине" НИ ОДИН БРАЗИЛЕЦ так и не заиграл, Домингесу понадобился не один сезон, чтобы начать зажигать за казанцев. Пожалуй, только Карадениз из легионеров сразу же начал за здравие и продолжает ЧЕСТНО пахать на поле. Бразильцы же все приезжали в Казань ХАЛЯВИТЬ, а по получении отката к ним пропадал всякий интерес у "бабай-менагеров" ""Рубина"!
12:55 26 сентября
Ботаникум
Андрюша, ОТКАТЫ и в "Рубине" ЛЮБЯТ!!! А на ЧТО "бабаям" гулять-то???
12:47 26 сентября
Блудный Свин .
Андрей Свет Сергеичь готовится составить конкуренцию Бубнову?
12:44 26 сентября