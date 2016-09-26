Андрей Аршавин: "С 6-го номера "Рубина" просто умираю"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин считает, что нападающий "Урала" Роман Павлюченко не растерял свое мастерство. По словам экс-игрока "Зенита" и сборной России, Павлюченко лучше многих легионеров.

– Как вам нынешний "Зенит"?

– Я не так много матчей видел, чтобы сравнивать его с "Зенитом" прежних лет. Но мне нравится. "Зенит" вообще последние 10 лет играет здорово.

– Вы сказали, что ваш поезд ушел. А вот Павлюченко в "Урале" играет, вчера забил...

– Я в "Урал" не пойду. А Павлюченко видел в матче против "Рубина". Казанцы хоть и выиграли, но вот сравнить Рому с Жонатасом... Жонатас навесили удобно раза три-четыре – все мимо. Павлюченко два раза навесили – два раза мяч был в сетке. Один просто не засчитали. Так что мастерство он свое не растерял и может приносить пользу.

– Это к вопросу об уровне легионеров...

– Это вопрос к менеджменту. Я с 6-го номера "Рубина" вообще умираю (Серхио Санчес. – Прим. "СЭ"). Видел три матча. Он за все это время не выиграл ни одного единоборства. Ни вверху, ни внизу. Думал, хоть первый пас есть... Тоже отсутствует. Играл бы условный Бурлак – хуже бы точно не было. Зато стоил бы в 10 раз дешевле. (Филипп ПАПЕНКОВ)