12:16 26 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Аршавин: "С 6-го номера "Рубина" просто умираю"

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Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин считает, что нападающий "Урала" Роман Павлюченко не растерял свое мастерство. По словам экс-игрока "Зенита" и сборной России, Павлюченко лучше многих легионеров.

– Как вам нынешний "Зенит"?

– Я не так много матчей видел, чтобы сравнивать его с "Зенитом" прежних лет. Но мне нравится. "Зенит" вообще последние 10 лет играет здорово.

– Вы сказали, что ваш поезд ушел. А вот Павлюченко в "Урале" играет, вчера забил...

– Я в "Урал" не пойду. А Павлюченко видел в матче против "Рубина". Казанцы хоть и выиграли, но вот сравнить Рому с Жонатасом... Жонатас навесили удобно раза три-четыре – все мимо. Павлюченко два раза навесили – два раза мяч был в сетке. Один просто не засчитали. Так что мастерство он свое не растерял и может приносить пользу.

– Это к вопросу об уровне легионеров...

– Это вопрос к менеджменту. Я с 6-го номера "Рубина" вообще умираю (Серхио Санчес.Прим. "СЭ"). Видел три матча. Он за все это время не выиграл ни одного единоборства. Ни вверху, ни внизу. Думал, хоть первый пас есть... Тоже отсутствует. Играл бы условный Бурлак – хуже бы точно не было. Зато стоил бы в 10 раз дешевле. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Spinor

BookerUser - Калисто, Рони - приятно вспомнить. Полагаю, это очень сильные игроки, хорошо встроенные в систему игры Бердыева. А дальше - не буду ругаться, скажу так - некого из бразильцев вспомнить добрым словом. Аршавину спасибо, может после его слов обратят внимание на других защитников.

17:15 26 сентября

Singbеrt7

Всё по делу, к сожалению. Санчес неприкасаемый, проводник его идей.(( Если с Жонатасом не всё пока ясно, то Санчес отстой полный. Ладно бы не было ЦЗ, но есть Соломон, Бергстрем, Бурлак, Самбрано, да и Комболов играл на позиции ЦЗ. Есть из кого выбирать.

14:47 26 сентября

BookerUser

Bowmans Ботаникум, сходу вспоминается бразилец Орландо Калисто, который очень неплохо зажигал на фланге. Был ещё ЦЗ Габриэль сходу заигравший в основе, но потом видимо, что-то не поделили с Курбаном и бразилец ушёл. _____________________________ А еще был такой - Сантос Рони.. кстати временами хорошо забивал за Рубин! А фланговая связка Канистра-Силла - был тот еще дуэт.. )

14:35 26 сентября

Slim Taller

За Зенитом не следит,а матчи Рубина не пропускает:) Что касаемо Жонатаса,как он играет можно было увидеть в прошлом сезоне в Ла-лиге.То.что Павлюченко дважды попал в ворота в одном конкретном матче.не говорит о его уровне.И ясно то.что самые лучшие игроки оседают в Кайратах,а не выступают за Рубин.

14:31 26 сентября

Bowmans

Ботаникум, сходу вспоминается бразилец Орландо Калисто, который очень неплохо зажигал на фланге. Был ещё ЦЗ Габриэль сходу заигравший в основе, но потом видимо, что-то не поделили с Курбаном и бразилец ушёл.

14:21 26 сентября

Сочный Хрю

за Зенитом не следит, а Рубин смотрит? интересно... _____________ Я тоже смотрел, было интересно на что выкинули 40 миллионов. )

14:19 26 сентября

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

за Зенитом не следит, а Рубин смотрит? интересно...

13:38 26 сентября

BookerUser

Ах-ах.. обо..л, так обо..л.... )

13:30 26 сентября

счастливчик

Блудный Свин .- Бубнову до АСА ,как до луны во всех смыслах.

13:24 26 сентября

Гаттузо зол!

Смотрел кое-какие нарезки Кайрата, так вот Аршавин бы сейчас в нашем чемпе не затерялся бы! Все при нем и техника, и видение поля, и пас, ну скорость да меньше, но на короткий рывок в 15-20 метров вполне себе хорошая.

12:55 26 сентября

Ботаникум

По-моему, в "Рубине" НИ ОДИН БРАЗИЛЕЦ так и не заиграл, Домингесу понадобился не один сезон, чтобы начать зажигать за казанцев. Пожалуй, только Карадениз из легионеров сразу же начал за здравие и продолжает ЧЕСТНО пахать на поле. Бразильцы же все приезжали в Казань ХАЛЯВИТЬ, а по получении отката к ним пропадал всякий интерес у "бабай-менагеров" ""Рубина"!

12:55 26 сентября

Ботаникум

Андрюша, ОТКАТЫ и в "Рубине" ЛЮБЯТ!!! А на ЧТО "бабаям" гулять-то???

12:47 26 сентября

Блудный Свин .

Андрей Свет Сергеичь готовится составить конкуренцию Бубнову?

12:44 26 сентября

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Материалы других СМИ