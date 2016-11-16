Хави Грасия: "О Бердыеве могу сказать немного, потому что я с ним не знаком"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что на данный момент предстоящая встреча самая важная. По словам наставника, подобный настрой у него на каждую игру.

– Если вы мне зададите этот вопрос сегодня, то я скажу, что этот матч самый важный, если вы зададите этот вопрос на следующей неделе, то я скажу, что самый важный матч тот, который будет на следующей неделе, – цитирует Грасию официальный сайт "Рубина". – Именно так и следует настраиваться на каждую игру: с невероятным желанием, с невероятной активностью, с желанием добыть победу в ближайшем матче.

– Что можете сказать о команде соперника, о бывшем наставнике "Рубина" Курбане Бердыеве, который сейчас работает с "Ростовом"?

– О тренере я могу сказать немного, потому что я с ним не знаком. Я знаю, что предыдущий этап карьеры Курбана Бердыева пришелся на "Рубин", что этот этап был очень успешный. "Ростов" – это команда, которая очень хорошо играет в чемпионате России, выступает в еврокубках. Хорошо организованная команда, которая обладает хорошими исполнителями, в том числе в атакующей линии.

– Самые громкие победы Бердыева случились в Испании над "Барселоной" и "Атлетико". Вы как раз работали в Испании в то время. Насколько это звучало тогда в Испании? Может быть, Бердыев даже чему-то научил испанских тренеров?

– Я очень внимательно слежу за футболом, за европейскими турнирами, и мне, безусловно, хотелось бы принять участие в европейском турнире вместе с "Рубином". Человек всегда должен быть готов к новым впечатлениям, всегда должен быть готов чему-то научиться, должен быть готов к новому опыту. Человек всегда должен быть открыт к новым познаниям.