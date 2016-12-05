Хави Грасия: "К сравнениям с Бердыевым отношусь спокойно"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия, который в девяностые годы выступал в одной команде с Валерием Карпиным и Унаи Эмери, дал большое интервью "СЭ" перед матчем со "Спартаком". Он подчеркнул, что его не раздражают сравнения с командой при Курбане Бердыеве.

– "Рубин" еще долго будет обречен на сравнения с эпохой Курбана Бердыева. Вас это не раздражает?

– Сравнения неизбежны. Отношусь к ним спокойно, потому что никак не могу на это повлиять. Бердыев принес клубу славу и успех. Но время прошло, клуб с тех пор опустился в середину турнирной таблицы и сейчас явно хочет это исправить. Для этих целей меня и позвали. Сейчас нужно заниматься настоящим и смотреть в будущее. Если кто-то хочет кого-то сравнить – пожалуйста, не буду возражать. На работу это не влияет.

– Что вы делали осенью 2009-го, когда "Рубин" обыграл в гостях "Барселону"?

– Работал в "Кадисе", мы как раз вышли в примеру. Новость тогда разлетелась по всей Испании: что за "Рубин" такой, как он сумел это сделать? При этом не могу сказать, что болельщики были в шоке. Футбол есть футбол, и даже "Барселона" иногда проигрывает. Я побеждал на "Камп Ноу" с "Малагой". С "Осасуной" дома играли против "Барсы" вничью. Это были хорошие моменты, но все-таки мы не придавали им большого значения. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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