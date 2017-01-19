Хави Гарсия: "Думал, что Витсель перейдет в "Ювентус", но он меня удивил"

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия заявил, что после ухода Акселя Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" петербургский клуб приобрел игроков, которые смогут его заменить. Также испанец отметил, что не получал таких предложений и не знает, принял бы он его. 29-летний футболист выступает за "Зенит" с 2013 года, в текущем сезоне провел 14 матчей в премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

– Честно говоря, его переход меня удивил, – сказал Гарсия. – Я думал, что он продолжит карьеру в "Ювентусе", и не знал про вариант с Китаем. Если у него появилась такая возможность – хорошо, что он ей воспользовался. Я бы не хотел больше обсуждать Акселя. Это его выбор, и мы должны его уважать. Мы уже проходили такие моменты, когда команду покидали Халк, Эсекиэль Гарай, но при этом мы остаемся в лидерах чемпионата и продолжаем бороться за медали. В современном футболе ни один клуб не застрахован от ухода лидеров. К нам в команду пришли новые футболисты, которые должны заменить в том числе Витселя.

У меня никогда не было предложений из Китая. Не могу сейчас сказать, принял бы я его или нет, можно также фантазировать по поводу предложений от "Реала" или "Барселоны", но это не имеет смысла. На данный момент я игрок "Зенита" и не думаю о каких-то гипотетических вариантах продолжения карьеры.