21:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гвинейский - автор самого молодого гола текущего чемпионата

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Никита Гвинейский сравнял счет в матче против "Анжи" и стал автором самого молодого гола в нынешнем чемпионате. В день матча полузащитнику "Томи" исполнилось 18 лет и 120 дней. Предыдущий рекордсмен сезона - армеец Федор Чалов - поразил ворота "Урала" в 18 лет и 237 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Фамилия интересненькая какая.

21:28

30 лет за ЦСКА!

Голешник классный, лишь бы не скурвился пацан.

21:26

Richter-00

Будущий игрок сборной России!

21:22

краснобелов-спартаков

Сэм - друг! Сэм - наш Гвинейский друг (с) :))

21:21

Kot, kotoryi

Красавец!

21:14