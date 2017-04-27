Гвинейский - автор самого молодого гола текущего чемпионата

Никита Гвинейский сравнял счет в матче против "Анжи" и стал автором самого молодого гола в нынешнем чемпионате. В день матча полузащитнику "Томи" исполнилось 18 лет и 120 дней. Предыдущий рекордсмен сезона - армеец Федор Чалов - поразил ворота "Урала" в 18 лет и 237 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)
ШИКАРНЫЙ Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fctomtomsk#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #АнжиТомь 2:2 70' Никита Гвинейский pic.twitter.com/A6DQd0TfVX– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 апреля 2017 г.
баламошка
Фамилия интересненькая какая.
21:28
30 лет за ЦСКА!
Голешник классный, лишь бы не скурвился пацан.
21:26
Richter-00
Будущий игрок сборной России!
21:22
краснобелов-спартаков
Сэм - друг! Сэм - наш Гвинейский друг (с) :))
21:21
Kot, kotoryi
Красавец!
21:14