Гвинейский - автор самого молодого гола текущего чемпионата

Никита Гвинейский сравнял счет в матче против "Анжи" и стал автором самого молодого гола в нынешнем чемпионате. В день матча полузащитнику "Томи" исполнилось 18 лет и 120 дней. Предыдущий рекордсмен сезона - армеец Федор Чалов - поразил ворота "Урала" в 18 лет и 237 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча