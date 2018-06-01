Гурам Аджоев: "За 10 миллионов евро Чаушич сам убежит"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев на представлении нового главного тренера Олега Кононова пояснил журналистам выбор наставника и рассказал о предложениях игрокам тульского клуба.

– Олег Георгиевич – очень квалифицированный тренер-максималист, работал хорошими командами, - отметил Аджоев. - У нас очень дружеские отношения, он мог оказаться в другой команде. В "Арсенале" начнется новая страница. Тем более люди по-другому о нас думают – у нас дома непросто забрать очки. Все – благодаря сплоченной работе предыдущих главных тренеров, поддержке губернатора, который одобряет наш выбор. Остальное жизнь покажет.

– Джорджевич и Новосельцев нужны клубу?

– Джорджевич уже на сборах с "Зенитом". Мы общаемся и ведем переговоры. Новый тренер должен понять, кто ему нужен. Джорджевич прилично выступал, пока не пришел Дзюба. Артем поинтереснее и посильнее. Он оправдал доверие и попал в сборную России. Первые сборы покажут, с кем можно заключить договоры и кого взять в аренду.

– По Беляеву "Спартак" обращался?

– Нет. Есть интерес к наши игрокам. Общались по Чаушичу и Кангве. Мы все равно ждали главного тренера. Раньше Тула была командой-лифтом. Сейчас все поменялось, футболисты поднялись и требуют другого отношения. К нам приезжали многие спортивные директоры из европейских клубов. Смотрели Сунзу, который сейчас один из лучших в России на втором этаже. Есть спрос на него и Кангву.

– Если за Чаушича предложат 10 миллионов евро, отпустите?

– Он сам захочет убежать. Если есть такие предложения, сообщите нам. Десять миллионов евро – большие деньги для любого клуба.

Напомним, что "Арсенал" завершил минувший чемпионат на 7-м месте. (Евгений БЕЛОУСОВ)