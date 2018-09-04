Гулиев - лучший игрок "Ростова" в августе по версии болельщиков

Болельщики "Ростова" признали полузащитника Аяза Гулиева лучшим игроком команды в августе. В пятерку также вошли голкипер Илья Абаев, полузащитник Алексей Ионов, нападающий Бьорн Сигурдарсон и хавбек Дмитрий Скопинцев.
💪💪💪– Football Club Rostov (@rostovfc) 4 сентября 2018 г.
Аяз Гулиев - лучший игрок "Ростова" в августе!
Полузащитник получил лучшую среднюю оценку по итогам пяти матчей в голосованиях на официальном сайте клуба. pic.twitter.com/yIptJoModv
В текущем сезоне Гулиев провел 5 игр в составе "Ростова", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.