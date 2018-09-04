17:20 | Футбол — РПЛ

Гулиев - лучший игрок "Ростова" в августе по версии болельщиков

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Болельщики "Ростова" признали полузащитника Аяза Гулиева лучшим игроком команды в августе. В пятерку также вошли голкипер Илья Абаев, полузащитник Алексей Ионов, нападающий Бьорн Сигурдарсон и хавбек Дмитрий Скопинцев.

В текущем сезоне Гулиев провел 5 игр в составе "Ростова", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11918

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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