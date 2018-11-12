Губернатор Самарской области: "Вакханалию в "Крыльях" надо было прекращать"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал смену менеджмента в "Крыльях Советов"​ концом вакханалии. По его словам, он был недоволен ни селекционной, ни трансферной политикой.

– Почему летом было решено частично сменить руководство в "Крыльях"?

– Мы исходим из того, что клуб должен радовать своих болельщиков. Правлением клуба была предложена смена команды. Меня точно не устраивала ни селекционная, ни трансферная политика – она была де-факто провалена. Отдельная тема, к которой стоит очень внимательно присмотреться: выпускники академии Коноплева попадали в "Крылья Советов", а через три дня оказывались в других клубах. Эту вакханалию надо было прекращать.

- Что за история с выпускниками тольяттинской академии?

-У нас был случай, когда десять ребят из академии попали в клуб, а через три дня девять из них оказались в других командах. Понятно, что ситуацию надо было менять. Поэтому, принимая решение, правление клуба исходило и из того, какую помощь могут оказать в комплектовании команды менеджеры, привлекаемые в клуб. С новой командой, которая пришла в "Крылья Советов", произошло значительное усиление состава. Можно вспомнить приход Максима Канунникова, Паула Антона, Виталия Денисова и, конечно, Йоана Молло. Всё это серьезный вклад в будущие успехи клуба.