Григорий Иванов: "Все видевшие эпизод сказали, что пенальти не было, но судье виднее"

Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что команда показывает добротный красивый футбол, благодаря чему и добивается результата. Он также добавил, что сам не видел момент с назначением пенальти в ворота екатеринбургского клуба.

Напомним, на 3-й минуте игры защитник "Ахмата" Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.

– Команда просто играет и показывает добротный красивый футбол, – заявил Иванов. – Так и добивается результата.

– На вашей команде позитивно отразился незабитый соперником пенальти?

– Я не смотрел на поле, когда назначили одиннадцатиметровый. Все знакомые, кто видел эпизод, сказали, что пенальти не было, хотя судье виднее.

Сегодняшний успех позволил екатеринбургскому клубу подняться на четвертое место в таблице чемпионата России. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Ахмат" // Николаев правильно наказал "Урал" 11-метровым