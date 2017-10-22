14:15 | Футбол — РФПЛ

Николаев правильно наказал "Урал" 11-метровым

Эпизод с падением Роши. Эпизод с падением Роши. Эпизод с падением Роши.
Эпизод с падением Роши.
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На 2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Урал" "Ахмат" арбитр Алексей Николаев поступил правильно, назначив пенальти в ворота хозяев поля. Их защитник Михаил Меркулов, проиграв позицию Одисе Роши, толкнул соперника левой рукой в спину. Это оказалось достаточно, чтобы футболист "Ахмата" упал. Судья находился на удалении от штрафной площади, но прекрасно видел единоборство – обзор ему никто не перекрывал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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tranmer

Не было пенальти. Игрока "Ахмата" еле коснулись, а он мешком повалился. Николаев ошибся 100%

14:30