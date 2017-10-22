Николаев правильно наказал "Урал" 11-метровым

На 2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Урал" – "Ахмат" арбитр Алексей Николаев поступил правильно, назначив пенальти в ворота хозяев поля. Их защитник Михаил Меркулов, проиграв позицию Одисе Роши, толкнул соперника левой рукой в спину. Это оказалось достаточно, чтобы футболист "Ахмата" упал. Судья находился на удалении от штрафной площади, но прекрасно видел единоборство – обзор ему никто не перекрывал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Ахмат"