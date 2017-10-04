Григорий Иванов: "Обидно и стыдно за игру "Урала" в матче со "Спартаком"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "Известиям" отметил, что команда в матче 12-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:3) сыграла безобразно. По его словам, в Екатеринбурге от красно-белых такой хорошей игре не ожидали.

– Многие думали, что "Урал" доставит "Спартаку" куда больше проблем. Почему в минувшей игре у вашего клуба мало что получалось?

– Сложно что-то говорить о прошедшем матче со "Спартаком". На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.

– Ожидали, что красно-белые будут так подготовлены физически, несмотря на то что несколько дней назад у них был сложнейший матч против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов?

– Лично я был уверен, что "Спартаку" после еврокубковый недели будет тяжело. У них была непростая игра с "Ливерпулем" на огромных скоростях. Но в игре с "Уралом" красно-белые отыграли просто здорово. Прессинговали нас практически весь матч — было видно, что Массимо Каррера досконально разобрал нашу игру. Мы же не сумели противопоставить никаких серьезных аргументов и выглядели просто безобразно. А спартаковцы сыграли очень хорошо, мы от них такого не ожидали.

– Можно сказать, что в матче с "Уралом" "Спартаку" удалось показать пока что свою лучшую игру в сезоне?

– Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего своим движением.