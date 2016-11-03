Григорий Иванов: "Не сомневался, что Тарханов возглавит "Урал"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" подчеркнул, что у клуба не было времени на раздумья о кандидатуре нового главного тренера. Руководитель был уверен, что Александр Тарханов откликнется на просьбу возглавить команду.

- Почему решили пригласить Александра Тарханова?

- У нас не было времени на раздумья, на какие-то консультации. Впереди важные матчи. Я прекрасно знаю Александра Федоровича, он работал в "Урале" и, даже уехав в Болгарию, продолжал оставаться советником президента клуба на общественных началах. Я с ним постоянно на связи. Даже не сомневался, что Тарханов ответит положительно на мою просьбу возглавить команду. Поинтересовался у него, не возникнет ли проблем при уходе из "Славии".

- Он приступит к работе с командой после матча с "Крыльями Советов"?

- Да. Мы не успеем заявить его на сезон, но Александр Федорович полетит в Самару, будет наблюдать за игрой с трибуны. Хотя созвонимся с РФПЛ, узнаем, вдруг, появится возможность внести тренера в заявку.

- Командой будет руководить Юрий Матвеев?

- Верно. Он знает футболистов, уже выводил команду на матчи чемпионата России в прошлые годы. (Сергей АСТАХОВ)