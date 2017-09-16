Григорий Иванов: "На трансфер Заболотного выставлял не я"

Президент "Урала" Григорий Иванов ответил на слова бывшего вратаря клуба Николая Заболотного. Голкипер ранее рассказал подробности расторжения контракта с "Уралом", отметив, что Иванов после поражений обязательно ищет козла отпущения.
– Никаких разговоров в раздевалке после матча с "Крыльями" я не вел, – цитирует "Матч ТВ" Иванова. – И на трансфер Заболотного выставлял не я. Никогда такими вещами не занимался, ведь у команды есть тренерский штаб. Сейчас решили, что приобрели вратаря сильнее. Коля Заболотный тоже хороший вратарь, много для нас сделал. Он же пришел в клуб, когда мы только вышли в премьер-лигу, и очень помог. Но, похоже, в конце прошлого сезона у него немного сдали нервы. Почему не дали ему шанс конкурировать с Годзюром? Это тоже вопрос не ко мне, а к тренерам команды.
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI780678_Nikolaj_Zabolotnyj_Ivanov_vsegda_nahodit_kozlov_otpushhenija_Ja_im_byt_ne_zahotel#
Igrok Igorek
Да какой разговор? Разве Гриша признается в чем-то? Он ведь и Григорьева не выгонял, сам парень ушел, даже убежал, и зарплату не попросил, так?
18:15