Григорий Иванов: "Ильин думал, что он уже в "Зените"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что низкая результативность нападающего Владимира Ильина в первой части сезона связана не только с травмами, но и с несостоявшимся переходом в "Зенит". Руководитель клуба отметил, что был готов расстаться с 25-летним форвардом.
Напомним, во второй части сезона-2016/17 форвард забил четыре гола в 12 матчах. В этом сезоне на его счету 1 мяч в 15 играх премьер-лиги.
– Ильин нам очень помог в весенней части прошлого сезона, забил нужные мячи. А у нас как происходит: человек забьет три гола – и к нему сразу же повышенное внимание, - цитирует oblgazeta.ru Иванова. - И психологически он много потерял, тот же "Зенит" с ним контактировал. Я разговаривал с ныне покойным Константином Сарсанией, он говорил, что, скорее всего, "Зенит" Ильина заберет к себе. Я ничего против не имел, есть выкупная цена, пожалуйста. И все эти ситуации, безусловно, влияют на футболиста. Парень уже думал, что он в "Зените", а на самом деле остался здесь. Плюс травму получил, долго восстанавливался. Но я думаю, что сейчас он подготовится к весенней части сезона и покажет настоящего Владимира Ильина.
Ранее Иванов уже говорил об интересе к Ильину. По словам президента "Урала", большие клубы "стали выходить, предлагать ему непонятно что".
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
П_о_в_а_р
баламошка Но я думаю, что сейчас он подготовится к весенней части сезона и покажет настоящего Владимира Ильина.///////Он покажет настоящего Владимира Ильича. ------------------------- А Дзюба Иосифа Виссарионыча покажет.
13:33
баламошка
Но я думаю, что сейчас он подготовится к весенней части сезона и покажет настоящего Владимира Ильина.///////Он покажет настоящего Владимира Ильича.
13:27