Григорий Иванов: "Ильин думал, что он уже в "Зените"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что низкая результативность нападающего Владимира Ильина в первой части сезона связана не только с травмами, но и с несостоявшимся переходом в "Зенит". Руководитель клуба отметил, что был готов расстаться с 25-летним форвардом.

Напомним, во второй части сезона-2016/17 форвард забил четыре гола в 12 матчах. В этом сезоне на его счету 1 мяч в 15 играх премьер-лиги.

– Ильин нам очень помог в весенней части прошлого сезона, забил нужные мячи. А у нас как происходит: человек забьет три гола – и к нему сразу же повышенное внимание, - цитирует oblgazeta.ru Иванова. - И психологически он много потерял, тот же "Зенит" с ним контактировал. Я разговаривал с ныне покойным Константином Сарсанией, он говорил, что, скорее всего, "Зенит" Ильина заберет к себе. Я ничего против не имел, есть выкупная цена, пожалуйста. И все эти ситуации, безусловно, влияют на футболиста. Парень уже думал, что он в "Зените", а на самом деле остался здесь. Плюс травму получил, долго восстанавливался. Но я думаю, что сейчас он подготовится к весенней части сезона и покажет настоящего Владимира Ильина.

Ранее Иванов уже говорил об интересе к Ильину. По словам президента "Урала", большие клубы "стали выходить, предлагать ему непонятно что".