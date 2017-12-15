Президент "Урала": "Ильиным интересовались большие клубы, но предложения не устраивали"

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул, что нападающий Владимир Ильин вызывает интерес больших клубов, однако ему стоит остаться в Екатеринбурге и выйти на свой прежний уровень игры.

Во второй части прошлого сезона форвард забил четыре гола в 12 матчах. В текущем сезоне 25-летний игрок поразил ворота один раз в 15 играх чемпионата России.

– К нему есть интерес, но, думаю, Володя не сыграл так, как он может: во-первых, потому что получил травму, а во– вторых, большие клубы стали выходить, предлагать ему непонятно что, – приводит ТАСС слова Иванова. – Ему еще нужно закрепиться в нашем клубе, заиграть в премьер-лиге основательно.

Да, у Ильина было великолепное окончание прошлого сезона, он здорово помог клубу, мы ему очень благодарны и сейчас хотим, чтобы он снова стал забивать, ждем от него хорошей игры. А предложений пока никаких нет, но мы и не хотим его отдавать, хотим, чтобы он заиграл на своем уровне.