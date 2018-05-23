Григорий Иванов: "Черчесов просил нас наигрывать Емельянова центральным защитником, говорил, что вызовет его в сборную"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что защитник Роман Емельянов сильнее некоторых футболистов, которых Станислав Черчесов вызвал в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года. По его словам, Емельянов сильнее некоторых людей, которых вызвал главный тренер.

– Почему Романа Емельянова не вызвали в сборную? Не могу отвечать за тренера сборной. Он нас просил поставить Рому центральным защитником. Сказал: "Центральных защитников нет. Я его вызову в сборную". Рома очень хороший сезон провел. Он очень хотел попасть на чемпионат мира. Считаю, что Емельянов сильнее некоторых людей, которых вызвал главный тренер. Фамилий называть не буду. Рома мог закрыть две позиции, – цитирует Иванова официальный сайт клуба.

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