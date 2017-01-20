Григорий Иванов: "Беленов в "Урале"? Впервые слышу"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что ему ничего не известно о переходе голкипера "Анжи" Александра Беленова. Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Беленов уже летом пополнит состав "Рубина", а до конца текущего сезона будет защищать цвета уральской команды.

– Появилась информация о том, что вратарь "Анжи" Александр Беленов может перейти в "Рубин", а из "Рубина" сразу же в аренду "Урала". Так ли это на самом деле?

– Не знаю. Я впервые об этом слышу. Если какая-то информация появится, наша пресс-служба сразу же ее опубликует. (Любовь КОНЯЕВА)