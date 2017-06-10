10:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гранат сменил "Ростов" на "Рубин"

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Защитник "Ростова" Владимир Гранат перешел в "Рубин", информирует пресс-служба донского клуба. Отмечается, что между сторонами достигнута договоренность о трансфере футболиста.

- "Ростов" благодарит Владимира за самоотверженную и надежную игру. Желаем защитнику новых побед и здоровья! - гласит сообщение на сайте ростовчан.

Напомним, что Гранат стал игроком "Ростова" в начале сентября 2016 года. В составе ростовчан россиянин провел 21 матч в трех турнирах, оформив одну голевую передачу. Последней игрой для Граната в "Ростове" стала встреча команды против "Манчестер Юнайтед" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Футболист был заменен на 18-й минуте игры из-за серьезной травмы, после этого пропустив остаток сезона.

Отметим, что накануне "Рубин" возглавил Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11000

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Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
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КОММЕНТАРИИ (3)
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v.m.sem

зачем он Бердыю????,такой травматичный игрок,он больше лечится чем играет.....

10:43