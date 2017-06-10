Гранат сменил "Ростов" на "Рубин"

Защитник "Ростова" Владимир Гранат перешел в "Рубин", информирует пресс-служба донского клуба. Отмечается, что между сторонами достигнута договоренность о трансфере футболиста.

- "Ростов" благодарит Владимира за самоотверженную и надежную игру. Желаем защитнику новых побед и здоровья! - гласит сообщение на сайте ростовчан.

Напомним, что Гранат стал игроком "Ростова" в начале сентября 2016 года. В составе ростовчан россиянин провел 21 матч в трех турнирах, оформив одну голевую передачу. Последней игрой для Граната в "Ростове" стала встреча команды против "Манчестер Юнайтед" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Футболист был заменен на 18-й минуте игры из-за серьезной травмы, после этого пропустив остаток сезона.

Отметим, что накануне "Рубин" возглавил Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".