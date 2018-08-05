Гончаренко впервые проиграл "Ростову"

Виктор Гончаренко впервые в тренерской карьере проиграл "Ростову".
Ранее белорусский специалист провел против донского клуба шесть матчей, два из которых его команды выиграли, а четыре свели вничью. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи команд Виктора Гончаренко против "Ростова"
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер Ростова
|
Стадион
|
Счет
|
10.03.2014
|
Миодраг БОЖОВИЧ
|
Ростов-на-Дону
|
0:0
|
08.08.2014
|
Кубань
|
Миодраг БОЖОВИЧ
|
Краснодар
|
2:2
|
22.10.2016
|
Иван ДАНИЛЬЯНЦ
|
Уфа
|
0:0
|
15.04.2017
|
Иван ДАНИЛЬЯНЦ
|
Москва
|
0:0
|
16.09.2017
|
ЦСКА
|
Леонид КУЧУК
|
Москва
|
2:0
|
01.04.2018
|
ЦСКА
|
Валерий КАРПИН
|
Ростов-на-Дону
|
2:1
|
05.08.2018
|
ЦСКА
|
Валерий КАРПИН
|
Москва
|
0:1
Итого: +2=4-1, мячи 6-4.