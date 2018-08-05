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Гончаренко впервые проиграл "Ростову"


Виктор Гончаренко впервые в тренерской карьере проиграл "Ростову".

Ранее белорусский специалист провел против донского клуба шесть матчей, два из которых его команды выиграли, а четыре свели вничью. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи команд Виктора Гончаренко против "Ростова"

Дата

Клуб

Тренер Ростова

Стадион

Счет

10.03.2014

Кубань

Миодраг БОЖОВИЧ

Ростов-на-Дону

0:0

08.08.2014

Кубань

Миодраг БОЖОВИЧ

Краснодар

2:2

22.10.2016

Уфа

Иван ДАНИЛЬЯНЦ

Уфа

0:0

15.04.2017

ЦСКА

Иван ДАНИЛЬЯНЦ

Москва

0:0

16.09.2017

ЦСКА

Леонид КУЧУК

Москва

2:0

01.04.2018

ЦСКА

Валерий КАРПИН

Ростов-на-Дону

2:1

05.08.2018

ЦСКА

Валерий КАРПИН

Москва

0:1

Итого: +2=4-1, мячи 6-4.​

ЦСКА - Ростов

 

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