Гончаренко впервые проиграл "Ростову"

Виктор Гончаренко впервые в тренерской карьере проиграл "Ростову".

Ранее белорусский специалист провел против донского клуба шесть матчей, два из которых его команды выиграли, а четыре свели вничью. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи команд Виктора Гончаренко против "Ростова"

Дата Клуб Тренер Ростова Стадион Счет 10.03.2014 Кубань Миодраг БОЖОВИЧ Ростов-на-Дону 0:0 08.08.2014 Кубань Миодраг БОЖОВИЧ Краснодар 2:2 22.10.2016 Уфа Иван ДАНИЛЬЯНЦ Уфа 0:0 15.04.2017 ЦСКА Иван ДАНИЛЬЯНЦ Москва 0:0 16.09.2017 ЦСКА Леонид КУЧУК Москва 2:0 01.04.2018 ЦСКА Валерий КАРПИН Ростов-на-Дону 2:1 05.08.2018 ЦСКА Валерий КАРПИН Москва 0:1

Итого: +2=4-1, мячи 6-4.​