Голы Джорджевича и Дриусси принесли "Зениту" победу над девятой командой Швейцарии

"Зенит" в товарищеском матче обыграл швейцарский "Грассхоппер" (2:0). В прошлом сезоне команда из Цюриха заняла девятое место в национальном чемпионате.

Товарищеский матч

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Грассхоппер" (Швейцария) – 2:0 (1:0)

Голы: Джорджевич, 35 (1:0). Дриусси, 73 (2:0).

"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Цаллагов, 64), Нету (Скроботов, 76), Мевля (Каккоев, 84), Набиуллин, Ригони (Оздоев, 64), Эрнани (Юсупов, 64), Нобоа (Краневиттер, 64), Шатов (Дриусси, 62), Мак (Полоз, 64), Джорджевич (Заболотный, 64).

Предупреждение: Мевля, 58.

Судья: Хайс (Австрия).

11 июля. Кицбюэль. Стадион Lindenstadion.​