Голы Чалова, Ионова и Витинью принесли ЦСКА победу над "Буде-Глимт"

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл норвежский "Буде-Глимт" со счетом 3:0. Голами в составе армейцев отметились Федор Чалов, Алексей Ионов и Витинью.
Товарищеский матч
"Буде-Глимт" (Норвегия) - ЦСКА (Россия) - 0:3 (0:0)
Голы: Чалов, 49 (0:1). Ионов, 81 (0:2). Витинью, 84 (0:3).
"Буде-Глимт": Томас, Эдвардсен, Бьернбак, Лоде, Якобсен (Бьеркан, 21), Норманн, Сальтнес, Кольстад (Ханссен, 72), Юнассен (Ндур, 31. Младенович, 64), Освольд, Ольсен (Чули, 72).
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, Васин, Тошич (Набабкин, 71), Натхо, Дзагоев, Головин, Щенников (Кучаев, 74), Чалов (Витинью, 64), Ионов (Гордюшенко, 82).
Предупреждение: Кольстад, 33.
25 февраля. Ла-Манга. Стадион "Ла-Манга".
Трансляция матча "Буде-Глимт" - ЦСКА
foreverCSKAforever
Лучше сгонять товарняк с непонятными норвежцами, чем обгадиться в ЕК с основой АЕКа или очемчпокнуться с дублем Андерлехта.
21:08
boniel
С таким "футболом" ЦСКА далеко не уедет.Играют безобразно все.Гончаренко от Слуцкого ни чем не отличается.Пасов назад столько,что назвать это игрой в футбол сложно.Всё коряво,мяч скачет,техника работы с мячом отсутствует у всех.А играли с командой второго дивизиона Норвегии!"Зенит" порвет их в клочья.
21:01
Spartak-Online1
Опять норвежцы? А с Мольде сыграть слабо?
20:37
Dimos.
оппонент скорее был мёртв чем жив , на его фоне Витиньо божил ) х.знает в чем смысл подобных товарняков , лучше б напряглись и в ле как Краснодар и сельпо тренеровались )
20:00