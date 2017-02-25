Голы Чалова, Ионова и Витинью принесли ЦСКА победу над "Буде-Глимт"

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл норвежский "Буде-Глимт" со счетом 3:0. Голами в составе армейцев отметились Федор Чалов, Алексей Ионов и Витинью.

Товарищеский матч

"Буде-Глимт" (Норвегия) - ЦСКА (Россия) - 0:3 (0:0)

Голы: Чалов, 49 (0:1). Ионов, 81 (0:2). Витинью, 84 (0:3).

"Буде-Глимт": Томас, Эдвардсен, Бьернбак, Лоде, Якобсен (Бьеркан, 21), Норманн, Сальтнес, Кольстад (Ханссен, 72), Юнассен (Ндур, 31. Младенович, 64), Освольд, Ольсен (Чули, 72).

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, Васин, Тошич (Набабкин, 71), Натхо, Дзагоев, Головин, Щенников (Кучаев, 74), Чалов (Витинью, 64), Ионов (Гордюшенко, 82).

Предупреждение: Кольстад, 33.

25 февраля. Ла-Манга. Стадион "Ла-Манга".

Трансляция матча "Буде-Глимт" - ЦСКА