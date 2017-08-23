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18:55 | Футбол — РФПЛ

Голубин ушел с поста главного селекционера "Динамо"

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Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин покинул московский клуб. В то же время специалист подчеркнул, что планирует остаться в футбол и уже имеет планы на будущее.

– Сам принял решение покинуть клуб, – заявил Голубин. – Я давно в футболе и никуда из него не ухожу. Есть несколько проектов, которыми планирую заняться в ближайшее время. В это трансферное окно бело-голубые пополнились шестью футболистам, тогда как покинули команду также шесть игроков. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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karlikf1

Не иначе, как под Аджоева место расчищают :)

19:19