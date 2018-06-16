Головин признан лучшим игроком сезона в ЦСКА

Полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам опроса на официальном сайте хавбек стал первым, набрав 49 процентов голосов. Футболист принял участие в 43 матчах ЦСКА в сезоне-2017/18 и забил семь голов.

Второе место занял голкипер Игорь Акинфеев, третий – полузащитник Понтус Вернблум. Всего в голосовании участвовали 8207 человек.

Все о чемпионате России по футболу