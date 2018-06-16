Головин признан лучшим игроком сезона в ЦСКА

Полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.
По итогам опроса на официальном сайте хавбек стал первым, набрав 49 процентов голосов. Футболист принял участие в 43 матчах ЦСКА в сезоне-2017/18 и забил семь голов.
Второе место занял голкипер Игорь Акинфеев, третий – полузащитник Понтус Вернблум. Всего в голосовании участвовали 8207 человек.
Болельщики #ЦСКА признали Александра Головина лучшим игроком красно-синих в сезоне-2017/18 👏https://t.co/uuLnGDqL9U pic.twitter.com/HZCfPSwpkG– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 июня 2018 г.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksandr-golovin-luchshiy-igrok-sezona201718/