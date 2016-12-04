Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил надежду, что Леонид Слуцкий останется главным тренером армейцев. 20-летний россиянин, который сегодня получил премию "Первая пятерка", также отметил, что старший тренер дубля ЦСКА Александр Гришин способен возглавить первую команду.

- Я не хочу комментировать эту тему. Просто надеюсь, что Слуцкий у нас останется, - приводит "Р-Спорт" слова Головина. - Гришин - хороший тренер, он может возглавить в том числе и ЦСКА.

Напомним, что в конце ноября появилась информация, что Слуцкий может объявить о своей отставке после заключительного матча ЦСКА в 2016 году, в котором армейцы 7 декабря на выезде встретятся с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов. По данным "СЭ", в случае расставания Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом.