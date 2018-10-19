16:24 | Футбол — РПЛ

Головин будет поддерживать Кокорина и Мамаева в любом случае

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Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что будет поддерживать Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статьям "Хулиганство в составе групп лиц" и "Побои". По его мнению, в деле указаны не все факты.

- Это очень провокационный вопрос... Тяжело мне сказать... Я в любом случае буду поддерживать их, - заявил футболист во время онлайн-игры со стримером Drainys на популярной платформе Twitch. - Плохо, что они сделали. Я сам удивился. Я их знаю и уверен, что это не просто так. На видео показали не все, что есть. 

Ранее суд также отклонил апелляции Кокорина и Мамаева о переводе из СИЗО под домашний арест. Все трое были взяты под стражу до 8 декабря. 

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

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https://rsport.ria.ru/football/20181019/1144283291.html

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