Головин будет поддерживать Кокорина и Мамаева в любом случае

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что будет поддерживать Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статьям "Хулиганство в составе групп лиц" и "Побои". По его мнению, в деле указаны не все факты.

- Это очень провокационный вопрос... Тяжело мне сказать... Я в любом случае буду поддерживать их, - заявил футболист во время онлайн-игры со стримером Drainys на популярной платформе Twitch. - Плохо, что они сделали. Я сам удивился. Я их знаю и уверен, что это не просто так. На видео показали не все, что есть.

Ранее суд также отклонил апелляции Кокорина и Мамаева о переводе из СИЗО под домашний арест. Все трое были взяты под стражу до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!