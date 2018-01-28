Гол Жемалетдинова принес "Рубину" победу над "Богемиансом"

"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Богемианс" (1:0) в товарищеской встрече. Матч прошел в рамках тренировочного сбора казанцев в турецком Белеке.

Единственный мяч в этой встрече забил Рифат Жемалетдинов. В этом сезоне чемпионата России 22-летний футболист забил 2 мяча и сделал результативную передачу в 14 играх.

Товарищеский матч

"Рубин" – "Богемианс 1905" – 1:0 (1:0)

Гол: Жемалетдинов, 27 (1:0).

"Рубин": Джанаев (Акмурзин, 57), Кудряшов (Кузьмин, 57), Гранат (Устинов, 57), Сесар Навас, Камболов (Сорокин, 57), Набиуллин (Зиганшин, 57), Оздоев (Гекдениз, 57), Подберезкин (Махатадзе, 57), Канунников (Бадриев, 57), Азмун (Шекари, 57), Жемалетдинов (Гилязутдинов, 57).

Предупреждение: Канунников, 48.

28 января. Белек.