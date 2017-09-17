Гол в ворота "Спартака" засчитан неверно

На 90+1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" – "Спартак" (2:2) ошибочное решение приняла бригада Владимира Сельдякова, засчитав гол хозяев поля. Второй ассистент Сергей Суховерхов занял неправильную позицию и не заметил, что Антон Заболотный в момент паса партнера оказался за линией офсайда.
Судье-помощнику следовало зафиксировать у игрока "Тосно" положение "вне игры". Однако он этого не сделал, Сельдяков продолжил матч, а Заболотный сравнял счет. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Тосно" – "Спартак"
"Тосно" вдесятером вырвал ничью в матче со "Спартаком"
avlaq
Ждём "Как убивали "Спартак".
15:28
alex_zero
нет тут никакого офсайда, не надо сову на глобус натягивать. на одной линии - по правилам трактуется в пользу нападения. пропустили - имейте мужество признать, отмазы не ищите.
15:27
ЗЮК
Гаттузо Прут!!!!!!#!
15:23
dv2205
чья тень справа от двух игроков Тосно возле штрафной? Бобров?опять подчищаешь?
15:23
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Это даже не спорный момент, а все по правилам. Но свиньи сейчас будут раздувать.
15:19
mrleff
15:18
mrleff
чётко на 1 линии = в пользу атаки
15:18
Markonie
Видеоповторы давно уже пора вводить в НАШЕМ неоднозначном футболе. Судейко наломал дров. Но это все равно не обеляет Спартак. Нужно самим забивать 5 мячей, тем более в таких матчах.
15:17
Кaраcик
Мне больше интересно, чья тень справа от двух игроков Тосно возле штрафной? Боброва?
15:17
Patisson
Нет, нет, надо просто ещё больше разогреть обстановку, что бы управляемая масса, что-нибудь обсуждала ещё неделю.
15:14
suff1x
нет тут оффсайда, а если и есть - микроскопический. это все отмазы. позорище =(
15:12
Веравалер
Игра СМпартака в концовке была отвратительна, это да. Но оффсайд судьи не могли не заметить. Весь второй тайм отмазывали себя за удаление в первом. Такое же гнусное судейство, как и спартаковская "игра".
15:12
ionych
Рука в офсайде что ли?? И так 2 пенальти не поставили!!
15:12
Odissevs
Отмазка для нищих. Спартак сыграл отвратительно. Надо было эту тосну делать 5-0, а не ходить по полю.
15:09
GoaLapagos
НАЧАЛОСЬ))))
15:09
Зенька
Один я не вижу офсайда?
15:09