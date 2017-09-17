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15:04 | Футбол — РФПЛ

Гол в ворота "Спартака" засчитан неверно

Второй гол "Тосно".
Второй гол "Тосно".
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На 90+1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно""Спартак" (2:2) ошибочное решение приняла бригада Владимира Сельдякова, засчитав гол хозяев поля. Второй ассистент Сергей Суховерхов занял неправильную позицию и не заметил, что Антон Заболотный в момент паса партнера оказался за линией офсайда.

Судье-помощнику следовало зафиксировать у игрока "Тосно" положение "вне игры". Однако он этого не сделал, Сельдяков продолжил матч, а Заболотный сравнял счет. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" – "Спартак"
"Тосно" вдесятером вырвал ничью в матче со "Спартаком"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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avlaq

Ждём "Как убивали "Спартак".

15:28

alex_zero

нет тут никакого офсайда, не надо сову на глобус натягивать. на одной линии - по правилам трактуется в пользу нападения. пропустили - имейте мужество признать, отмазы не ищите.

15:27

ЗЮК

Гаттузо Прут!!!!!!#!

15:23

dv2205

чья тень справа от двух игроков Тосно возле штрафной? Бобров?опять подчищаешь?

15:23

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Это даже не спорный момент, а все по правилам. Но свиньи сейчас будут раздувать.

15:19

mrleff

15:18

mrleff

чётко на 1 линии = в пользу атаки

15:18

Markonie

Видеоповторы давно уже пора вводить в НАШЕМ неоднозначном футболе. Судейко наломал дров. Но это все равно не обеляет Спартак. Нужно самим забивать 5 мячей, тем более в таких матчах.

15:17

Кaраcик

Мне больше интересно, чья тень справа от двух игроков Тосно возле штрафной? Боброва?

15:17

Patisson

Нет, нет, надо просто ещё больше разогреть обстановку, что бы управляемая масса, что-нибудь обсуждала ещё неделю.

15:14

suff1x

нет тут оффсайда, а если и есть - микроскопический. это все отмазы. позорище =(

15:12

Веравалер

Игра СМпартака в концовке была отвратительна, это да. Но оффсайд судьи не могли не заметить. Весь второй тайм отмазывали себя за удаление в первом. Такое же гнусное судейство, как и спартаковская "игра".

15:12

ionych

Рука в офсайде что ли?? И так 2 пенальти не поставили!!

15:12

Odissevs

Отмазка для нищих. Спартак сыграл отвратительно. Надо было эту тосну делать 5-0, а не ходить по полю.

15:09

GoaLapagos

НАЧАЛОСЬ))))

15:09

Зенька

Один я не вижу офсайда?

15:09