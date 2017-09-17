Гол в ворота "Спартака" засчитан неверно

На 90+1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" – "Спартак" (2:2) ошибочное решение приняла бригада Владимира Сельдякова, засчитав гол хозяев поля. Второй ассистент Сергей Суховерхов занял неправильную позицию и не заметил, что Антон Заболотный в момент паса партнера оказался за линией офсайда.

Судье-помощнику следовало зафиксировать у игрока "Тосно" положение "вне игры". Однако он этого не сделал, Сельдяков продолжил матч, а Заболотный сравнял счет. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" – "Спартак"

"Тосно" вдесятером вырвал ничью в матче со "Спартаком"