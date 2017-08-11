Гол Хосонова с пенальти принес молодежке ЦСКА победу в дерби со "Спартаком"

ЦСКА одержал победу в дерби со "Спартаком" в матче 6-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе армейцев голами отметились Тимур Жамалетдинов и Хетаг Хоснов, у красно-белых единственный мяч на счету Егора Никулина, который на 62-й минуте не сумел реализовать одиннадцатиметровый.
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Молодежные команды
5-й тур
ЦСКА - мол. (Москва) - "Спартак - мол." (Москва) - 2:1 (1:1)
Голы: Жамалетдинов, 13 (1:0). Никулин, 36 (1:1). Хоснов, 48 с пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти: Никулин, 63 (вратарь).
Судья: ДОРОШЕНКО (Краснодар).
11 августа. Москва. Стадион "Октябрь".
баламошка
ГВК. Гинер ещё немножко покривляется, а потом тоже ЦСКА-2 создаст.
19:06
viktorzinger
кАбылы ТОЛЬКО С "ЛИПОВЫХ ПЕНАЛЬТИ" И ВЫИГРЫВАЮТ!
19:02
bond1951
а кто СОМНЕВАЛСЯ.........
19:00