21:44 | Футбол — РФПЛ

Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе "Спартака"


Капитан "Спартака" Денис Глушаков восстановился от ушиба поясницы, полученного в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0), сообщает официальный сайт клуба. Полузащитник вернулся к занятиям в общей группе.

Отметим, что хавбек сыграл в одной команде с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой - итальянский специалист дал облегченную нагрузку футболистам, участвовавшим в контрольной игре с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2) с первых минут, а сам вышел на поле в качестве защитника. Несмотря на одновременное присутствие в составе капитана и главного тренера "белые" проиграли "красным".

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-02-04-glushakov_vernulsya_v_obshchuyu_gruppu/

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