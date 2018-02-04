Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе "Спартака"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков восстановился от ушиба поясницы, полученного в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0), сообщает официальный сайт клуба. Полузащитник вернулся к занятиям в общей группе.
Отметим, что хавбек сыграл в одной команде с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой - итальянский специалист дал облегченную нагрузку футболистам, участвовавшим в контрольной игре с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2) с первых минут, а сам вышел на поле в качестве защитника. Несмотря на одновременное присутствие в составе капитана и главного тренера "белые" проиграли "красным".
Массимо Каррера сегодня сыграл в футбол вместе с командой 🤩 Вместе с главным тренером за "белых" сыграл и Денис Глушаков: наш капитан залечил ушиб поясницы и вернулся в общую группу.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 февраля 2018 г.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-04-glushakov_vernulsya_v_obshchuyu_gruppu/