Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе "Спартака"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков восстановился от ушиба поясницы, полученного в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0), сообщает официальный сайт клуба. Полузащитник вернулся к занятиям в общей группе.

Отметим, что хавбек сыграл в одной команде с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой - итальянский специалист дал облегченную нагрузку футболистам, участвовавшим в контрольной игре с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2) с первых минут, а сам вышел на поле в качестве защитника. Несмотря на одновременное присутствие в составе капитана и главного тренера "белые" проиграли "красным".