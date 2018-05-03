Глушаков тренируется отдельно. Комбаров может не попасть в состав на матч с "Ростовом"

В четверг, 3 мая, капитан "Спартака" Денис Глушаков провел тренировку на базе клуба в Тарасовке по индивидуальной программе. Это связано с тем, что 31-летний хавбек продолжает восстановление после травмы колена, полученной на прошлой неделе в ходе одного из занятий красно-белых в игровом столкновении с Лоренсо Мельгарехо.

"Скучал по футбольному полю". Глушаков приступил к тренировкам

Не исключено, что из-за этого повреждения Глушаков пропустит матч 29-го тура РФПЛ с "Ростовом", который состоится в субботу, 5 мая на "Открытие Арене". Напомним, что полузащитник не летал на встречу 28-го тура с "Амкаром" (2:0).

При этом велика вероятность, что в стартовый состав москвичей вновь не попадет защитник Дмитрий Комбаров, который не выходил на поле в Перми, оставшись в запасе.

Отметим, что сегодня в подготовке команды принимал участие Роман Пилипчук, ассистент Массимо Карреры, в среду объявивший через "СЭ", что покинет "Спартак" после завершения сезона-2017/18 ради работы главным тренером. (Вячеслав КОРОТКИН)