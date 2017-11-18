Глушаков получил травму в матче с "Краснодаром" и покинул поле

Капитан "Спартака" Денис Глушаков получил травму в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". Игрок не смог продолжить встречу после столкновения с хавбеком "быков" Маурисио Перейрой на 62-й минуте.

Глушаков, сильно хромая, покинул поле на 65-й минуте при помощи врачей, вместо него вышел Артем Самсонов.

Напомним, "Спартак" 21 ноября дома сыграет с "Марибором" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"