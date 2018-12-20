Глушаков, Игнашевич и братья Березуцкие сдают экзамен на тренерскую лицензию

В Высшей школе тренеров проходит экзамен "Теория и методика спортивной тренировки в футбол на лицензию УЕФА уровня "А". Она дает права работать на посту главного тренера во 2-м дивизионе и помощником – в высшем дивизионе любого европейского чемпионата.

Среди слушателей экс-игроки сборной России и клубов РПЛ: Руслан Аджинджал, Максим Астафьев, Алексей и Василий Березуцкие, Антон Бобер, Томаш Выходил, Владимир Габулов, Денис Глушаков, Гекдениз Карадениз, Владимир Джубанов, Денис Евсиков, Андрей Ещенко, Алексей Иванов, Сергей Игнашевич, Тимофей Калачев, Виталий Калешин, Александр Кержаков, Денис Колодин, Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Сергей Корниленко, Владимир Корытько, Олег Кузьмин, Михаил Осинов, Антон Рогочий, Сергей Рыжиков, Дмитрий А. Смирнов, Антон Хазов, Роман Шишкин. (Евгений Белоусов)