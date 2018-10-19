Глушаков будет платить алименты жене. Размер – треть дохода

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова - Дарьи, прокомментировал ход бракоразводного процесса супругов. Сегодня в Никулинском районном суде Москвы прошло очередное заседание по делу. Там был рассмотрен вопрос по определению места жительства детей Глушаковых.

24 сентября футболист подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей ежемесячно. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

Как ранее утверждал Жорин, Глушаков вывел со счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость.

- Сторона Глушакова подала встречный иск. Нужно порадоваться этому, - сказал Жорин. – Денис по-прежнему намерен забрать детей у мамы. Раньше настаивал еще и на выплате ему алиментов, сейчас этого уже не хочет – только, повторю, забрать детей. Сегодня было рассмотрение по существу, не предварительное.

- Представитель Дениса утверждает, что со стороны Дарьи футболисту поступали угрозы…

- Эта ерунда. Когда мужчина хочет забрать детей у женщины, да еще получать алименты, то должен понимать, что не получит одобрения. Денис хочет быть хорошим в глазах других людей – они, видимо, долго думали и придумали что якобы Дарья угрожает. Вы сегодня ее видели?

Футболист боится угроз жены… Она не угрожает. Глушакову нужно выгнать пиарщиков: сначала ему советуют рассматривать дело в Миллерово, потом требует алименты, сейчас прикидывается слабаком. Эта роль не подходит. И это совершенно не соответствует действительности. Дарья все это встретила с улыбкой, по-другому нельзя реагировать.

Наши оппоненты подтверждают факт угроз тем, что приводят скриншоты, нотариально незаверенные, незапротоколированные и непонятно с какого телефона снятые.

То, что разработана стратегия, что якобы Денису угрожают - это запрещено по российскому законодательству. Непонятно, для чего они так говорят. Если это уголовка, подавайте заявление в полицию. Утверждается, что якобы на телефон Глушакова поступают сообщения с телефона Дарьи. Она ему пыталась позвонить – аппарат оказался отключен. Дарья не знала его нового номера. Это просто за гранью добра и зла.

Денис отказался от алиментов. Может, кто-то умный ему скажет, что его поведение неправильное и посоветует, что и от детей надо отказаться в пользу Дарьи…

- Когда ожидается решение суда?

- До него еще долго. Органы опеки вынесли заключение, что с жильем у Дарьи все нормально. Теперь проверят жилищные условия Дениса. Суд наше ходатайство удовлетворил. Мы доказали, что Денис не содержал своих детей, оппоненты возражали, что дети и на 20 тысяч рублей проживут, но суд встал на нашу сторону.

- Какая сумма будет перечисляться Дарье?

- До вынесения окончательного решения суда Глушаков, в соответствии со 108 статьей Семейного кодекса РФ, будет выплачивать треть от своего дохода. (Арман Мкртчян)

Суд идет! Началось заседание по бракоразводному процессу семьи Глушаковых