Гильерме: "Всю неделю думал о "Шапекоэнсе"

Голкипер "Локомотива" Гильерме после домашней победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Тереком" (2:0) отметил, что среди игроков "Шапекоэнсе", погибших в авиакатастрофе в Колумбии, были два его знакомых. По словам 30-летнего вратаря, он знал главного тренера и голкипера команды.

- Нельзя не спросить о трагедии, которая произошла с "Шапекоэнсе". Никого не знали лично из этой команды?

- Это очень страшно. Мне даже сложно говорить на эту тему. Мы сами летает по два раза в неделю, иногда и по три. Очень жалко ребят. Я знал главного тренера этого клуба и одного вратаря. Много раз играл против них. Это жизнь, будем молиться за них. Их семьи потеряли своих родных – сына или мужа. Это очень тяжело.

- Во время сегодняшней минуты молчания думали об этой команде?

- Конечно. Я всю неделю думал о случившемся. У меня тоже есть семья. Представляете, каково сейчас семьям погибших?

- Следите за теми, кто находится в больнице?

- Да, им сейчас стало получше. Думаю, что они будут жить. Дай Бог.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)