00:09 | Футбол — РФПЛ

Гильерме: "Локомотив" сделает все, чтобы остаться на первом месте в конце сезона"


Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что команда каждый сезон хочет бороться за победу. По его словам, сейчас футболисты сделают все, чтобы остаться на первом месте в итоговой таблице.

- "Локо" - первый перед матчем с "Зенитом", это важно?

- Знаете, сколько я уже в "Локомотиве"? Много лет! И каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается. В каких-то сезонах были близки, в каких-то не очень. Сейчас мы на вершине, и все понимают, что можно реально бороться за лидерство. Сделаем все, чтобы остаться на том же месте и в конце сезона.

- Что сказал Юрий Палыч после того, как вы обошли "Зенит"?

- "Все молодцы, но жизнь продолжается". Сказал, что удержаться на первом месте еще сложнее. Но мы это понимаем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Гильерме

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