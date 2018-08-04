Гильерме: "Локомотив" не отказался бы от Смолова"

Вратарь "Локомотива" Гильерме поделился мнением о возможном переходе нападающего Федора Смолова из "Краснодара"​. Железнодорожники в первых трех матчах сезона (Суперкубке и двух играх чемпионата) не забили ни одного гола.

– Никто бы не отказался видеть Смолова в команде. Мы в том числе, – сказал Гильерме. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

По информации "СЭ", "Локомотив" хочет купить Смолова и готов предложить за него 8 миллионов евро.

Несколько дней назад Смолов футболист попал в аварию, разбив автомобиль за 9 миллионов рублей и снеся ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.​